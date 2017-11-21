Фурсенко о выступлении школьника в бундестаге: надо быть терпимее

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Помощник президента РФ, экс-министр образования Андрей Фурсенко призвал терпимее относиться к молодежи, говоря о выступлении российского школьника в Бундестаге, вызвавшем общественный резонанс.

"Я не готов комментировать речь, я просто её не видел, я слышал отзывы. Но я считаю, что также, как в год столетия революции, мы должны особенно по отношению к наши молодым согражданам быть, мне кажется, немного терпимее, и понимать, что это молодые люди… если они ошиблись даже… с ними надо разговаривать, им надо каким-то образом помогать. Карающий меч надо вынимать из ножен на самой последней стадии", — сказал Фурсенко журналистам.

В своем выступлении, запись которого опубликована на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена".

Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".