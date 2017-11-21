Бывший вице-президент Зимбабве назвал условие возвращения в страну

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что обсудил с главой государства Робертом Мугабе нынешнюю политическую ситуацию в стране и сообщил, что может вернуться на родину, только если ему будет гарантирована безопасность, сообщает интернет-издание iHarare.com.
Кроме того, он приветствовал решение ЦК правящей партии страны "Зимбабвийского африканского национального союза – Патриотического фронта" (ZANU PF) о назначении его временным лидером партии и "принял это предложение". Бывший вице-президент подчеркнул, что Мугабе должен "обратить внимание на громкий призыв (народа)", "принять желание людей и подать в отставку".
Члены центрального комитета партии на специальном заседании сняли Мугабе с руководящих постов партии и призвали его подать в отставку с поста президента страны до полудня понедельника. Мугабе в ходе обращения к нации не стал заявлять об отставке, а также сообщил, что будет председательствовать на съезде партии через несколько недель.
В минувшую среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.