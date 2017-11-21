Бывший вице-президент Зимбабве назвал условие возвращения в страну

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что обсудил с главой государства Робертом Мугабе нынешнюю политическую ситуацию в стране и сообщил, что может вернуться на родину, только если ему будет гарантирована безопасность, сообщает интернет-издание iHarare.com.

"Могу подтвердить, что президент Роберт Габриэль Мугабе связался со мной и пригласил меня вернуться домой для обсуждения текущих политических событий в стране. Я сказал президенту, что не вернусь домой до тех пор, пока не буду убежден в личной безопасности в связи с тем, как со мной обращались и как ко мне относились до увольнения", — говорится в заявлении, размещенном на сайте издания. Мнангагва подчеркнул, что может приехать в страну по приглашению коллег по партии и вооруженных сил, когда они заявят о том, что ему гарантирована безопасность.

Кроме того, он приветствовал решение ЦК правящей партии страны "Зимбабвийского африканского национального союза – Патриотического фронта" (ZANU PF) о назначении его временным лидером партии и "принял это предложение". Бывший вице-президент подчеркнул, что Мугабе должен "обратить внимание на громкий призыв (народа)", "принять желание людей и подать в отставку".

Ранее в СМИ появилась информация, что Мнангагва был вынужден покинуть страну из-за угроз. Также сообщалось, что бежала супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе, а уволенный вице-президент вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.

Члены центрального комитета партии на специальном заседании сняли Мугабе с руководящих постов партии и призвали его подать в отставку с поста президента страны до полудня понедельника. Мугабе в ходе обращения к нации не стал заявлять об отставке, а также сообщил, что будет председательствовать на съезде партии через несколько недель.

В минувшую среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.