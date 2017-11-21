Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017

Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко переименовал воздушно-десантные войска.

Теперь ВДВ получили новое название — Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

"Это больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского", — объяснил Порошенко, выступление которого по случаю Дня десантника транслировали украинские телеканалы.

Также с сегодняшнего дня береты украинских десантников вместо голубых станут темно-бордовыми — под стандарт НАТО. Порошенко заявил, что это символизирует "цвет крови, пролитой в боях за Украину".

"Таким образом мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину", — заключил он.

После этого заявления десантники в присутствии Порошенко провели церемонию замены беретов.

Ранее украинское Минобороны перенесло дату празднования Дня ВДВ со 2 августа на 21 ноября. Нововведение объяснили тем, что августовская дата "не имеет никакого отношения к украинскому десанту".

Как отмечало издание "Страна.ua", украинские военнослужащие раскритиковали смену беретов. Они считают, что высшее командование занято не тем делом, а тот факт, что голубые береты были при СССР — еще не повод "декоммунизировать" традицию и символ войск.