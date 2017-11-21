Порошенко сменил цвет беретов украинских десантников на бордовый

Десантники во время парада в Киеве. Архивное фото

Десантники во время парада в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с сегодняшнего дня береты десантников вместо голубых будут темно-бордовыми — под стандарт НАТО.

"Отныне моим решением цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это — цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину", — заявил президент, выступая в центре Киева по случаю Дня десантника.

Он отметил, что у десантников 59 стран мира, 19 из которых — члены НАТО, бордовые береты. По его словам, таким образом Украина внедрила еще один стандарт альянса. Порошенко подчеркнул, что у него твердое намерение привести страну к членству в организации.

Украинский лидер также сообщил, что теперь на беретах будет новый знак: вместо герба — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и огненным мечом.

Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года приняли дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.