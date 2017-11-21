ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили за сутки по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 300 мин, сообщили журналистам во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе.
По его словам, на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили 235 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также применялись гранстаометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 923 единицы", — добавили в СЦКК.