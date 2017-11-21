Глава МИД Армении рассказал о планах по расширению сотрудничества с Россией

ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Ереван планирует наращивать сотрудничество с Москвой во всех сферах, заявил во вторник глава МИД Армении Эдвард Налбандян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В свою очередь Лавров отметил стратегический, партнёрский характер взаимодействия между двумя странами. Глава российского МИД передал армянскому коллеге документы из архива внешней политики Российской империи, в частности письмо Католикоса Петру I, грамоту Католикоса руководителю азиатского департамента коллегии иностранных дел.
Как ожидается, позже во вторник дипломаты примут участие в открытии национальной картинной галереи. Ранее они подписали План консультаций между МИД России и МИД Армении на 2018-2019 годы.