Глава МИД Армении рассказал о планах по расширению сотрудничества с Россией

ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Ереван планирует наращивать сотрудничество с Москвой во всех сферах, заявил во вторник глава МИД Армении Эдвард Налбандян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У нас большие планы по наращиванию экономического, торгового сотрудничества, межрегионального, гуманитарного, культурного", — сказал он на встрече в расширенном составе, отметив, что между Москвой и Ереваном существуют действительно "многогранное" сотрудничество и союзнические отношения в полном смысле этого слова.

В свою очередь Лавров отметил стратегический, партнёрский характер взаимодействия между двумя странами. Глава российского МИД передал армянскому коллеге документы из архива внешней политики Российской империи, в частности письмо Католикоса Петру I, грамоту Католикоса руководителю азиатского департамента коллегии иностранных дел.

Как ожидается, позже во вторник дипломаты примут участие в открытии национальной картинной галереи. Ранее они подписали План консультаций между МИД России и МИД Армении на 2018-2019 годы.