Группа американских дипломатов обвинила Тиллерсона в нарушении закона

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Около десяти сотрудников госдепартамента США выступили с обвинениями в адрес госсекретаря Рекса Тиллерсона, упрекнув его в нарушении закона США, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутриведомственный документ, оказавшийся в распоряжении журналистов.

Согласно составленной дипломатами записке, решение Тиллерсона исключить Ирак, Мьянму и Афганистан из списка государств, привлекающих к боевым действиям несовершеннолетних, стало нарушением федерального закона США о предотвращении использования детей для несения воинской службы.

"Помимо того, что нарушается закон США, это решение может исказить достоверность множества докладов и аналитических документов госдепартамента и ослабить один из главных дипломатических инструментов по недопущению привлечения к службе и использования в бою детей-солдат правительственными вооруженными силами и проправительственными вооруженными группировками", — говорится в документе.

Госсекретарь принял решение в июне, несмотря на рекомендации воздержаться от изменения списка, поступившие от руководителей региональных бюро, департамента по правам человека, а также спецпосланников США по Афганистану и Пакистану и юристов.

По оценке агентства, исключение перечисленных стран из списка расширяет возможности для отправки туда американской военной помощи.

Официальный представитель госдепартамента заявил, что Тиллерсон "тщательно изучил всю представленную ему информацию", прежде чем принять решение.

Принятый в 2008 году закон запрещает направлять помощь и вооружения, а также проводить подготовку военнослужащих в странах, где зафиксировано привлечение к боевым действиям детей и подростков. Исключение может быть сделано по особому указанию Белого дома, если помощь государству-нарушителю необходима с точки зрения "национальных интересов" США. Сейчас в список входят Сирия, Йемен, Сомали, Нигерия, Мали, ДРК, Судан и Южный Судан.