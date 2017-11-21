Группа американских дипломатов обвинила Тиллерсона в нарушении закона

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Около десяти сотрудников госдепартамента США выступили с обвинениями в адрес госсекретаря Рекса Тиллерсона, упрекнув его в нарушении закона США, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутриведомственный документ, оказавшийся в распоряжении журналистов.
Согласно составленной дипломатами записке, решение Тиллерсона исключить Ирак, Мьянму и Афганистан из списка государств, привлекающих к боевым действиям несовершеннолетних, стало нарушением федерального закона США о предотвращении использования детей для несения воинской службы.
"Помимо того, что нарушается закон США, это решение может исказить достоверность множества докладов и аналитических документов госдепартамента и ослабить один из главных дипломатических инструментов по недопущению привлечения к службе и использования в бою детей-солдат правительственными вооруженными силами и проправительственными вооруженными группировками", — говорится в документе.
Госсекретарь принял решение в июне, несмотря на рекомендации воздержаться от изменения списка, поступившие от руководителей региональных бюро, департамента по правам человека, а также спецпосланников США по Афганистану и Пакистану и юристов.
Официальный представитель госдепартамента заявил, что Тиллерсон "тщательно изучил всю представленную ему информацию", прежде чем принять решение.
Принятый в 2008 году закон запрещает направлять помощь и вооружения, а также проводить подготовку военнослужащих в странах, где зафиксировано привлечение к боевым действиям детей и подростков. Исключение может быть сделано по особому указанию Белого дома, если помощь государству-нарушителю необходима с точки зрения "национальных интересов" США. Сейчас в список входят Сирия, Йемен, Сомали, Нигерия, Мали, ДРК, Судан и Южный Судан.