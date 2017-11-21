Афинское метро не работает из-за забастовки

АФИНЫ, 21 ноя — РИА Новости. Сотрудники афинского метро во вторник проводят забастовку, из-за этого ожидаются пробки на дорогах и проблемы с перевозкой пассажиров на наземном общественном транспорте.

Профсоюз трудящихся метро SELMA объявил 24-часовую забастовку в знак протеста против передачи метро в "суперфонд" приватизации, трудящиеся требуют встречи с министром финансов Греции Эвклидом Цакалотосом. Профсоюз заявил, что минфин требует от общественного транспорта поиска путей повышения доходов, а это означает, что "во время сурового экономического кризиса и нищеты значительной части населения" не смогут воспользоваться бесплатно общественным транспортом безработные, будут отменены сниженные тарифы на билеты для нуждающихся.

В заявлении профсоюза говорится также, что руководитель "суперфонда" обещает продать убыточные государственные предприятия "полностью или по частям".

Трудящиеся заявили, что не позволят превратить метро в источник прибылей и объявили забастовку против приватизации метро и другого общественного транспорта.