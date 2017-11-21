Главы МИД России и Армении проводят переговоры в Ереване

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян. архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян. архивное фото

ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян проводят переговоры в Ереване. Встреча проходит в закрытом для прессы формате.

Перед началом переговоров дипломаты поприветствовали друг друга, после чего обменялись парой шуток, в частности относительно большого количества фотографов и операторов, снимавших протокольную часть.

Как сообщалось, главы МИД России и Армении примут участие в открытии выставки "Россия и Армения: дружба, закаленная веками", а также в церемонии гашения армянской почтовой марки, посвященной этим юбилейным датам. Также планируется подписание Плана консультаций между МИД России и МИД Армении на 2018-2019 годы.

Повестка дня двусторонних переговоров включает широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОЧЭС и других международных форумов.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят проблематику региональной безопасности, в том числе перспективы Нагорно-Карабахского урегулирования. Визит осуществляется в год празднования 25-летия установления российско-армянских дипломатических отношений (3 апреля) и 20-летия "большого" Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (29 августа), отметили ранее в российском дипведомстве.