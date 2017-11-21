В Докучаевске из-за обстрела силовиков 10 домов получили повреждения

ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Более десяти домов получили повреждения в городе Докучаевск, который находится у линии соприкосновения в Донбассе, в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник РИА Новости в администрации города.

По данным местных властей, обстрел был накануне вечером.

"Повреждены 11 домов, в основном это остекление, в некоторых домах — крыши. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал представитель мэрии.

Докучаевск находится у линии соприкосновения в Донбассе, в 40 километрах к югу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В нем проживают около 25 тысяч человек. В городе расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.