Силовики около 50 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (270)

ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские силовики около 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 49 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населенного пункта республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.