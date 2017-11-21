В Техасе разбился самолет американских ВВС

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon потерпел крушение недалеко от авиабазы Laughlin в американском штате Техас, один пилот погиб, сообщается на официальном сайте базы.

Инцидент произошел в районе американского города Дель-Рио.

"Один пилот погиб, еще один направлен в медицинский центр Val Verde, после того как самолет ВВС T-38 Talon, приписанный к авиабазе Laughlin, штат Техас, потерпел крушение около 16 часов сегодня (01:00 мск вторника)", — говорится в сообщении авиабазы.

Имена пилотов не разглашаются. Военные намерены начать расследование инцидента.