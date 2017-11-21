ТОКИО, 21 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Япония приветствует решение США о включении Северной Кореи в список стран, поддерживающих терроризм, заявил журналистам во вторник премьер-министр страны Синдзо Абэ.

"Наша страна поддерживает и приветствует решение США о повторном включении КНДР в список стран, помогающих терроризму, как меру по усилению давления на КНДР", — сказал Абэ.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра на пресс-конференции подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность в отношении КНДР в связи с этим решением США.

"Можно предположить, что (это решение – ред.), само собой разумеется, вызовет возмущение Северной Кореи. И нельзя отрицать, что она предпримет новые провокационные действия. В любом случае, считаю важным укреплять бдительность. КНДР вот уже два месяца не проводит испытаний баллистических ракет, но также нельзя отрицать, что она продолжает различные исследовательские разработки, поэтому я считаю необходимым продолжить единое с мировым сообществом давление на нее", — сказал глава оборонного ведомства.

В понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с членами администрации объявил, что США вновь включат КНДР в список стран-спонсоров терроризма. По его словам, это повлечет за собой дальнейшие санкции и рестрикции в отношении Северной Кореи. По словам Трампа, этот шаг является дальнейшей поддержкой кампании по оказанию максимального давления на КНДР и по "дальнейшей изоляции убийственного режима". Ожидается, что минфин США объявит о новых санкциях по Северной Корее во вторник.