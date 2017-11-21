"Невинные солдаты вермахта": школьник из ЯНАО выступил в Бундестаге

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский школьник из ЯНАО, выступая в парламенте Германии, рассказал о судьбе "невинного солдата вермахта", принимавшего участие в Сталинградской битве. Соответствующая речь юноши опубликована на YouTube.
Подросток из Нового Уренгоя рассказал о судьбе немецкого солдата, биографию которого, по словам мальчика, он изучил из открытых источников. Военнослужащий, как сообщил школьник, попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой, так как "умер от тяжелых условий плена". Изучая биографию этого солдата, юноша посетил "захоронения солдат вермахта", где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, многие из которых хотели жить мирно и не желали воевать".
"Сместили акцент"
В пресс-службе губернатора ЯНАО отреагировали на сообщения о российском подростке, выступавшем в немецком парламенте.
В региональном ведомстве уверены, что СМИ, опубликовавшие материалы о выступлении школьника из Ямала в бундестаге, сместили акцент в его речи. Посыл речи школьника, по мнению пресс-службы губернатора, заключался в призыве к миру.
"Я видела по Первому каналу репортаж, и там был показан кусок о том, что мальчик говорит: у меня дед воевал, я знаю, как это страшно, очень надеюсь, что никогда войны не будет, люди будут бережно друг к другу относиться", — сообщили в ведомстве.
В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - такова была заключительная фраза обращения к советскому народу.
За первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. На фото: 23 июня 1941 года в Киеве, район Грушки.
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы. На фото: немецкая авиация бомбит советские города. 22 июня 1941 года.
На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.
Одновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. На фото: танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.
23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. На фото: колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. На фото: дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.
Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. На фото: беженцы. 23 июня 1941 год.
На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. На фото: колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.
Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. На фото: семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.
Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. На фото: колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
Финляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. На фото: выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.
27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. На фото: медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.
С 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. На фото: звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 01 августа 1941 года.
Одной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками. На фото: один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.
Оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. На фото: разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 01 августа 1941 года.
Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. На фото: зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.
Битва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". На фото: цветы раненным бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.
Оборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.
"Недопустимые выступления"
На речь ямальского школьника в Бундестаге отреагировали в Совете Федерации. Так, комитет палаты по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, где учится юноша.
"Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу", — заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, обращаясь к присутствующему на заседании комитета замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову.
Он также подчеркнул, что "необходимо" разобраться в ситуации. "Не с ребенком, конечно, а со взрослыми. Там есть работа и для правоохранителей", — добавил он.
Мажаров, в свою очередь, отметил, что связался с руководством города для выяснения обстоятельств.
"Ребенку просто не удалось правильно донести свою мысль. Он имел в виду, что война страшна для обеих сторон", — отметил он.
Сенатор Олег Морозов также призвал выяснить, как организаторам поездки школьников удалось добиться их выступления в парламенте Германии.
"Куда смотрели педагоги?"
Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что обратится в Минобрнауки за правовой оценкой скандальной речи школьника.
Она призвала провести детальную проверку ситуации, а также установить, кто нес ответственность за подготовку выступления юноши.
"Если есть хоть какое-то малейшее оправдание нацизма, то это возмутительный и отвратительный факт", — подчеркнула она.
Сутормина также отметила, что во время таких ответственных речей и потенциально резонансных тем "опытные люди должны помочь разобраться в деталях и тезисах доклада, расставить верные акценты", чтобы "не смешивались воедино темы нормального гуманного отношения к людям и оправдание нацистских преступников".
Она назвала неоспоримой победу советского народа над страшным врагом всего человечества — фашизмом.
Депутат Госдумы Борис Чернышов также заявил, что учителя должны были проработать выступление подростка в Бундестаге. Он выразил мнение, что сейчас в России искажают действительность о событиях Великой Отечественной войны. В связи с этим, считает Чернышов, у современных школьников создается иное видение истории.
Он также рассказал о депутатском запросе в Генпрокуратуру с целью осуществления проверки программы, учителей, а также общественных организаций — обществ памяти солдат.
Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.
Знамя Победы над Берлином. 2 мая 1945 года.
Военный фотокорреспондент Евгений Халдей 1418 дней войны прошел с камерой "Leica" от Мурманска до Берлина.
Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. 1 августа 1942 года.
Жители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Через много лет Евгений Халдей разыскал героиню снимка "Первый день войны" Анну Трушкину. 1 сентября 1981 года.
Советские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани в Севастополе. 2 мая 1944 года.
Первый секретарь ЦК КП Кубы, премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого. 21 октября 1963 года.
Трофейные шестиствольные минометы в Вене. 19 апреля 1945 года.
Члены экипажа атомохода "Ленин" на лыжной прогулке во время короткой стоянки корабля во льдах Арктики. 1 февраля 1960 года.
Снайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.
Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года.
Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. 12 апреля 1944 года.
Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. 1 октября 1944 года.
Советские бойцы в австрийском селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений. 26 апреля 1945 года.
Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем. 1 апреля 1944 года.
Ветеран турецкой войны беседует с девушками в болгарском городе, освобожденном от фашистов войсками Красной армии. 24 сентября 1944 года.
В одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, 13 февраля 1945 года.
Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине. 1 мая 1945 года.
Немецкий планер врезался в дом на улице Аттилы, район Буды, Венгрия. 1 марта 1945 года.
Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье. 1 июня 1942 года.
Оружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом. 1 сентября 1942 года.
Соединения 3-го Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. 1 сентября 1944 года.
Поражение японцев на Дальнем Востоке: капитуляция войск Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции. 20 августа 1945 года.
На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Халдея.
"Одни обрывки"
Мать школьника из ЯНАО, в свою очередь, рассказала об изменениях, которые претерпела речь его сына.
Женщина заявила, что текст готовился задолго до поездки в Германию, но из-за требований немецкой стороны ее пришлось сократить до двух минут. Кроме того, регламент требовал, чтобы в речи рассказывалось о немецких солдатах. Она добавила, что сын самостоятельно сократил текст выступления.
"В итоге остались одни обрывки", — пояснила она.
Также мать школьника уверена, что он не понял, что из-за таких изменений смысл речи изменился.
"Мне самой теперь страшно читать, что получилось", — сказала она.
Тем не менее, женщина заверила, что ее сын "отлично знает, кто победил в войне", поскольку он увлеченно занимается историей.
Позже она посетовала, что в адрес школьника поступают угрозы и оскорбления.
"Фактически поступают уже угрозы моему сыну. Разразилась шумиха, его оскорбляют, обзывают негативными словами и угрожают, говорят о том, что мы его встретим и так далее. Я полагаю, что в данном случае он не имел в виду ничего плохого", — заявила мать подростка.
Она также отметила, что юношу неправильно поняли.