"Невинные солдаты вермахта": школьник из ЯНАО выступил в Бундестаге

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский школьник из ЯНАО, выступая в парламенте Германии, рассказал о судьбе "невинного солдата вермахта", принимавшего участие в Сталинградской битве. Соответствующая речь юноши опубликована на YouTube.

"Сместили акцент"

Подросток из Нового Уренгоя рассказал о судьбе немецкого солдата, биографию которого, по словам мальчика, он изучил из открытых источников. Военнослужащий, как сообщил школьник, попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой, так как "умер от тяжелых условий плена". Изучая биографию этого солдата, юноша посетил "захоронения солдат вермахта", где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, многие из которых хотели жить мирно и не желали воевать".

В пресс-службе губернатора ЯНАО отреагировали на сообщения о российском подростке, выступавшем в немецком парламенте.

В региональном ведомстве уверены, что СМИ, опубликовавшие материалы о выступлении школьника из Ямала в бундестаге, сместили акцент в его речи. Посыл речи школьника, по мнению пресс-службы губернатора, заключался в призыве к миру.

"Я видела по Первому каналу репортаж, и там был показан кусок о том, что мальчик говорит: у меня дед воевал, я знаю, как это страшно, очень надеюсь, что никогда войны не будет, люди будут бережно друг к другу относиться", — сообщили в ведомстве.

"Недопустимые выступления"

На речь ямальского школьника в Бундестаге отреагировали в Совете Федерации. Так, комитет палаты по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, где учится юноша.

"Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу", — заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, обращаясь к присутствующему на заседании комитета замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову.

Он также подчеркнул, что "необходимо" разобраться в ситуации. "Не с ребенком, конечно, а со взрослыми. Там есть работа и для правоохранителей", — добавил он.

Мажаров, в свою очередь, отметил, что связался с руководством города для выяснения обстоятельств.

"Ребенку просто не удалось правильно донести свою мысль. Он имел в виду, что война страшна для обеих сторон", — отметил он.

Сенатор Олег Морозов также призвал выяснить, как организаторам поездки школьников удалось добиться их выступления в парламенте Германии.

"Куда смотрели педагоги?"

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что обратится в Минобрнауки за правовой оценкой скандальной речи школьника.

Она призвала провести детальную проверку ситуации, а также установить, кто нес ответственность за подготовку выступления юноши.

"Если есть хоть какое-то малейшее оправдание нацизма, то это возмутительный и отвратительный факт", — подчеркнула она.

Сутормина также отметила, что во время таких ответственных речей и потенциально резонансных тем "опытные люди должны помочь разобраться в деталях и тезисах доклада, расставить верные акценты", чтобы "не смешивались воедино темы нормального гуманного отношения к людям и оправдание нацистских преступников".

Она назвала неоспоримой победу советского народа над страшным врагом всего человечества — фашизмом.

Депутат Госдумы Борис Чернышов также заявил, что учителя должны были проработать выступление подростка в Бундестаге. Он выразил мнение, что сейчас в России искажают действительность о событиях Великой Отечественной войны. В связи с этим, считает Чернышов, у современных школьников создается иное видение истории.

Он также рассказал о депутатском запросе в Генпрокуратуру с целью осуществления проверки программы, учителей, а также общественных организаций — обществ памяти солдат.

"Одни обрывки"

Мать школьника из ЯНАО, в свою очередь, рассказала об изменениях, которые претерпела речь его сына.

Женщина заявила, что текст готовился задолго до поездки в Германию, но из-за требований немецкой стороны ее пришлось сократить до двух минут. Кроме того, регламент требовал, чтобы в речи рассказывалось о немецких солдатах. Она добавила, что сын самостоятельно сократил текст выступления.

"В итоге остались одни обрывки", — пояснила она.

Также мать школьника уверена, что он не понял, что из-за таких изменений смысл речи изменился.

"Мне самой теперь страшно читать, что получилось", — сказала она.

Тем не менее, женщина заверила, что ее сын "отлично знает, кто победил в войне", поскольку он увлеченно занимается историей.

Позже она посетовала, что в адрес школьника поступают угрозы и оскорбления.

"Фактически поступают уже угрозы моему сыну. Разразилась шумиха, его оскорбляют, обзывают негативными словами и угрожают, говорят о том, что мы его встретим и так далее. Я полагаю, что в данном случае он не имел в виду ничего плохого", — заявила мать подростка.

Она также отметила, что юношу неправильно поняли.