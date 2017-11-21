СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Попытки украинских властей ослабить Россию изнутри обернутся для них катастрофой, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя предложение украинского депутата.

Ранее депутат Верховной рады, основатель полка Нацгвардии "Азов" Андрей Билецкий заявил, что Украине следует максимально ослабить Россию изнутри, а потом напасть на нее для возвращения Крыма. По его словам, у России есть огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы, "по которым можно бить". При этом депутат исключил возможность возвращения Крыма путем переговоров.

"Экстремистов в Верховной раде сегодня немало. Они, конечно, очень осложняют работу Рады и общественного мнения на Украине, вводя всех в заблуждение своими абсолютно глупыми и нереализуемыми идеями, которые могут принести только катастрофу для самой Украины", — заявил Мурадов.

По его словам, планов по ослаблению России со стороны западных государств уже предостаточно. "Эти планы все хорошо известны, но подпевалы, которые сидят в Киеве, не учитывают нескольких принципиальных вещей. Первое – всё, что связано с попытками действовать против России, тем более в таком жестком варианте, как это формирует этот депутат, является для Украины безумием и катастрофой. Ни к чему другому это привести не может. И второе, что я хочу подчеркнуть, — в России хорошо известны эти планы. Россия абсолютно готова. Наше общество консолидировано", — сказал вице-премьер.

Он считает, что пока украинские власти, очевидно, запрограммированные или профинансированные, выступают с позиции слепого и тупого антироссийского инструмента, до тех пор над Украиной будет висеть опасность саморазрушения и полного исчезновения из политической истории современного мира.

"Попытки провоцирования каких-то внутренних ослаблений России или внешних угроз не имеют никакой перспективы, кроме одной – доведение нашей всей международной ситуации к конфликту. Россия сегодня как никогда едина в подходах к отражению военно-политических и экономических агрессий по подрыву нашей внутренней ситуации в стране", — сказал Мурадов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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