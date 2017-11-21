Пара влюбленных сыграла свадьбу прямо на границе США и Мексики

МЕХИКО, 21 ноя – РИА Новости. Пара влюбленных из США и Мексики сыграла необычную свадьбу на границе двух стран.

Как передает портал Financiero , влюбленные расписались в месте, которое носит название "Ворота надежды" в районе мексиканской Тихуаны. "Ворота" открывались всего несколько раз за последние годы для встреч родных, живущих по разные стороны границы и не имеющих по каким-либо причинам возможности посещать друг друга.

Невеста Эвелия Рейес из Мексики и жених Брайан Хьюстон из США подписали официальные документы, сделавшие их законной парой, прямо в открытом проеме границы. "Это пример того, что любовь не имеет границ", — заявил Хьюстон.

Рейес не имела возможности попасть в США, так как у нее не было необходимых документов. Теперь она сможет подать запрос о получении вида на жительство. По каким причинам американский гражданин, которому не требуется виза для посещения Мексики, не мог приехать в эту страну для заключения брака, сам Хьюстон журналистам сообщить отказался.

С 2013 года это шестой случай, когда пограничные агенты США открывали "Ворота надежды". Свою помощь двум влюбленным по разные стороны границы оказали и сотрудники организации Border Angels (Пограничные ангелы), которые обычно и организуют подобное "окно" на границе для нуждающихся.