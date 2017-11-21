В Бразилии полицейский застрелил грабителей, держа на руках маленького сына

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В аптеке в бразильском городе Кампу-Лимпу-Паулиста полицейский, держа на руках маленького сына, пристрелил двух грабителей. Об этом сообщает Folha de Sao Paulo.

Как отмечает издание, сержант местной полиции в штатском с женой и ребенком совершал покупки в аптеке, когда в нее ворвались двое мужчин с целью ограбления.

Правоохранитель достал оружие и открыл стрельбу по грабителям, продолжая при этом держать сына в руках. Затем, как показано на кадрах с видеонаблюдения, он побежал передать ребенка жене. Преступники погибли на месте.

Сообщается также, что было возбуждено дело о попытке ограбления и убийства, поэтому действия полицейского могут расценить как самозащиту.