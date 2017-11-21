СМИ сообщили, когда закроется благотворительный фонд Трампа

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Благотворительный фонд президента США Дональда Трампа будет закрыт после распределения остающихся в нем средств, сообщает в понедельник NBC.

Издание цитирует поданный ранее в ноябре в федеральную налоговую службу документ, согласно которому "фонд объявил о роспуске и ждет разрешения на распределение остающихся средств". Согласно данным издания, по состоянию на конец 2016 года, в фонде находились около 970 тысяч долларов.

Как сообщает NBC, представитель Фонда подтвердил закрытие организации. "Фонд продолжает сотрудничать с офисом по благотворительности в генеральной прокуратуре Нью-Йорка и, как ранее объявил президент, его советники взаимодействуют с благотворительными фондами для распределения средств", — заявил представитель фонда Трампа, добавив, что организация надеется завершить эту работу в кратчайшие сроки.

Ранее генпрокурор Нью-Йорка постановил, чтобы с октября 2016 года фонд прекратил принимать пожертвования. В декабре прошлого года победивший на выборах Трамп пообещал закрыть носящий его имя фонд во избежание конфликта интересов. Как сообщает NBC, сам Трамп с 2008 года не делал взносов в свой фонд, однако "за десять лет получил от него десятки миллионов долларов". Дочь президента Иванка Трамп в 2016 году пожертвовала организации 100 тысяч долларов.