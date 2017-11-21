ВМС Аргентины опровергли связь между шумом в море и пропавшей подлодкой

МОСКВА/МЕХИКО, 21 ноя — РИА Новости. Звуки, записанные в районе возможного нахождения аргентинской подлодки "Сан-Хуан", не относятся к пропавшей субмарине, сообщает телеканал C5N.

"Шум не связан с подводной лодкой", — сказал журналистам представитель Военно-морских Аргентины Энрике Бальби.

Ранее Бальби сообщил, что ВМС изучают записанные звуки. Они были зафиксированы двумя судами, принимающими участие в поиске, в 360 километрах от берега на подводном склоне, местоположение которого совпадает с предполагаемым маршрутом субмарины.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.