Восемь женщин обвинили телеведущего Чарли Роуза в домогательствах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Восемь женщин обвинили знаменитого американского телеведущего и журналиста Чарли Роуза в сексуальных домогательствах и непристойном поведении, пишет газета Washington Post.
"В течение 45 лет работы в журналистике я гордился тем, что поддерживал карьеры женщин, с которыми работал. Тем не менее, в последние несколько дней высказывались претензии по поводу моего поведения в отношении некоторых моих бывших коллег. Важно, чтобы эти женщины знали, что я их слышу и глубоко извиняюсь за свое неподобающее поведение. Иногда я вел себя бесчувственно, и я несу ответственность за это, хотя не думаю, что все эти утверждения точны. Я всегда чувствовал, что следую за общими чувствами, но теперь понимаю, что ошибался", — рассказал изданию сам Роуз.
Чарли Роуз выпускает собственное одноименное шоу Charlie Rose на телеканале PBS, а также является соведущим программы CBS This Morning и работает в качестве корреспондента для телешоу 60 Minutes уже около десяти лет. Журнал Time в 2014 году назвал Роуза одним из 100 самых влиятельных людей.
"На PBS были шокированы этими крайне возмутительными предположениями. Мы немедленно приостанавливаем показ Charlie Rose", — сообщается в заявлении телеканала PBS.
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.