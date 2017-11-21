Восемь женщин обвинили телеведущего Чарли Роуза в домогательствах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Восемь женщин обвинили знаменитого американского телеведущего и журналиста Чарли Роуза в сексуальных домогательствах и непристойном поведении, пишет газета Washington Post.

Сообщается, что пострадавшие от действий 75-летнего Роуза женщины работали в его шоу Charlie Rose или хотели получить там должность. Инциденты происходили с конца 1990-х по 2011 год, возраст предполагаемых жертв составлял от 21 до 37 лет. Женщины пожаловались, что Роуз прикасался к их интимным местам, некоторые рассказали, что он ходил голым в их присутствии или звонил им по ночам, говоря о непристойностях.

"В течение 45 лет работы в журналистике я гордился тем, что поддерживал карьеры женщин, с которыми работал. Тем не менее, в последние несколько дней высказывались претензии по поводу моего поведения в отношении некоторых моих бывших коллег. Важно, чтобы эти женщины знали, что я их слышу и глубоко извиняюсь за свое неподобающее поведение. Иногда я вел себя бесчувственно, и я несу ответственность за это, хотя не думаю, что все эти утверждения точны. Я всегда чувствовал, что следую за общими чувствами, но теперь понимаю, что ошибался", — рассказал изданию сам Роуз.

Чарли Роуз выпускает собственное одноименное шоу Charlie Rose на телеканале PBS, а также является соведущим программы CBS This Morning и работает в качестве корреспондента для телешоу 60 Minutes уже около десяти лет. Журнал Time в 2014 году назвал Роуза одним из 100 самых влиятельных людей.

Между тем, как сообщает издание USA Today, телеканалы PBS и CBS решили приостановить показ шоу с участием Роуза вскоре после публикации в Washington Post.

"На PBS были шокированы этими крайне возмутительными предположениями. Мы немедленно приостанавливаем показ Charlie Rose", — сообщается в заявлении телеканала PBS.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.