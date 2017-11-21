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В мире

В Госдуме прокомментировали выступление ямальского школьника в Бундестаге

02:4221.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКупол над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фотоКупол над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Учителя должны были заранее проработать речь школьника из ЯНАО, который выступал в немецком Бундестаге, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT.

Купол над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Самой страшно читать": мать школьника с Ямала прокомментировала речь сына
По его словам, сейчас в стране искажают историческую действительность и рассказывают о том, что "Великая Отечественная война — попытка советского народа сделать что-то плохое с Германией". И уже новое поколение, как отметил Чернышев, "растет в этой парадигме".

"Они видят совершенно другую историю другими глазами. Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге", — подчеркнул он.

Он рассказал, что в Генпрокуратуру направлен депутатский запрос с целью проверки программы, учителей, а также общественных организаций — обществ памяти солдат.

Чернышов также заявил, что учителя должны были проработать речь вместе со школьником.

Здание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Учительница вступилась за школьника из ЯНАО после слов о солдатах вермахта
"Он выступает на площадке парламента Германии — мы можем неправильно понять, но западные СМИ, которые будут тиражировать выступление, сделают так, чтобы другие люди, которые будут слушать, его поняли однозначно", — добавил зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее на YouTube появилась видеозапись выступления школьника из ЯНАО в Бундестаге. Подросток рассказывал о немецком солдате, который принимал участие в Сталинградской битве. По словам школьника из Нового Уренгоя, он изучил биографию военнослужащего из открытых источников. Солдат, как рассказал юноша, попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой, так как "умер от тяжелых условий плена". Изучая биографию немецкого военного, школьник посетил "захоронения солдат вермахта", где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

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В мире
Комментарии
34 пользователя оставили 43 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Asker Druzhban
учителей проверить може и надо, но больше всего клинят сегодняшняя программа обучения и те самые учебники, которые ежегодно меняются!
мы учились по 10 (8) лет в Союзе и уверен что были умнее, чем современные выпускники школ, отучившиеся 11 (9) лет!
и не понятно второе: какого хрена энтот школьник делал в бундестаге?!
03:15
21.11.2017
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suhoduev2016
результат программы обучения 90 годов,когда решили перейти на западную форму обучения,всё сломать и не задумываясь,что произойдёт,а ведь кто принимал этот закон,до сих пор в госдуме сидит,так что господа депутаты,не пора ли вам ответить за всё то что вы натворили или слабо,только можете бездарные законы принимать да приворовывать,обложились не прикасаемостью и творите что попало.
03:14
21.11.2017
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