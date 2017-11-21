В Госдуме прокомментировали выступление ямальского школьника в Бундестаге

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Учителя должны были заранее проработать речь школьника из ЯНАО, который выступал в немецком Бундестаге, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT.

По его словам, сейчас в стране искажают историческую действительность и рассказывают о том, что "Великая Отечественная война — попытка советского народа сделать что-то плохое с Германией". И уже новое поколение, как отметил Чернышев, "растет в этой парадигме".

"Они видят совершенно другую историю другими глазами. Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге", — подчеркнул он.

Он рассказал, что в Генпрокуратуру направлен депутатский запрос с целью проверки программы, учителей, а также общественных организаций — обществ памяти солдат.

Чернышов также заявил, что учителя должны были проработать речь вместе со школьником.

"Он выступает на площадке парламента Германии — мы можем неправильно понять, но западные СМИ, которые будут тиражировать выступление, сделают так, чтобы другие люди, которые будут слушать, его поняли однозначно", — добавил зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее на YouTube появилась видеозапись выступления школьника из ЯНАО в Бундестаге. Подросток рассказывал о немецком солдате, который принимал участие в Сталинградской битве. По словам школьника из Нового Уренгоя, он изучил биографию военнослужащего из открытых источников. Солдат, как рассказал юноша, попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой, так как "умер от тяжелых условий плена". Изучая биографию немецкого военного, школьник посетил "захоронения солдат вермахта", где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".