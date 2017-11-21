В Аргентине изучают звуки, которые могут быть связаны с пропавшей подлодкой

МЕХИКО, 21 ноя – РИА Новости. ВМС Аргентины приступили к изучению звука, записанного в районе возможного нахождения пропавшей ранее подлодки "Сан-Хуан", сообщил в понедельник их представитель Энрике Бальби.
"Мы ждем обработки звукового сигнала. Морские средства, которые сейчас находятся в зоне (поиска — ред.), удваивают усилия, не покидая всей зоны патрулирования, чтобы поймать какие-либо иные звуковые данные", — приводят ВМС страны в своем микроблоге в Twitter заявление Бальби.
Представитель ВМС сообщил, что звук был записан в 360 километрах от берега на подводном склоне, местоположение которого совпадает с предполагаемым маршрутом субмарины. Глубина в этом месте достигает 200 метров.
Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.