СМИ: в Мексике убили только что избранного мэра города

МЕХИКО, 21 ноя – РИА Новости. Недавно избранный мэр города Идальготитлан в мексиканском штате Веракрус Сантана Крус Баэна был убит в понедельник вечером в своем доме группой неизвестных бандитов, сообщает портал Quadratin.

Несколько десятков вооруженных человек окружили дом мэра и потребовали, чтобы он вышел на улицу. Он отказался это делать, тогда преступники взломали дверь и ворвались внутрь. Вместе с мэром были убиты три его телохранителя.

Крус Баэна был избран главой города от партии "Новый альянс", он должен был вступить в эту должность 31 декабря.

Штат Веракрус на побережье Мексиканского залива давно стал ареной противостояния двух могущественных наркокартелей — "Лос-Сетас" и "Залив". Эти две группировки соперничают в контроле над поставками наркотиков в США. Раньше "Лос-Сетас" были боевым крылом "Картеля Залива", однако в середине 2000-х годов отделились в самостоятельную преступную организацию.