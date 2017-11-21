Небензя прокомментировал обвинения России в поддержке талибов*

ООН, 21 ноя — РИА Новости. Обвинения России в поддержке талибов* в Афганистане звучат в рамках сознательно развернутой информационной кампании, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Считаем неприемлемой сознательно развернутую информационную кампанию по голословному обвинению нашей страны в поддержке талибов* вплоть до их финансирования и регулярных поставок оружия. Видим в этом попытку переложить вину с больной головы на здоровую", — сказал Небензя, выступая в Генеральной Ассамблее ООН.

Он подчеркнул, что Россия "последовательно и системно" выступает за переквалификацию движения талибов* в террористическую группировку, "что исключит возможности для смягчения уголовного преследования его членов".

"Мы намерены и впредь настаивать на таком подходе, поскольку не видим альтернативы и никогда не примем "лазеек", которые позволят террористам уходить от ответственности, прикрываясь пресловутой концепцией "противодействия насильственному экстремизму", — отметил российский постпред.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в августе прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам*. Однако в октябре глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан"*, однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.

МИД России ранее назвал обвинения РФ в поставке оружия талибам "абсурдными и бездоказательными". Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов*, являются ложью, эти измышления призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.

По словам постпреда РФ при ООН, в настоящее время движение "Талибан"* контролирует около половины территории Афганистана. В это же время в стране укрепляет свои позиции и афганский филиал "Исламского государства"*, общая численность которого, по оценке РФ, достигла 10 тысяч человек.

* Запрещенные в России террористические организации