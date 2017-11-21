РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Турции лидер партии призвал к выходу страны из НАТО

00:1121.11.2017
04780
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. НАТО не является гарантом независимости Турции, а, напротив, подрывает ее, поэтому страна должна выйти из этой организации, заявил в понедельник председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек, комментируя скандал на учениях НАТО в Норвегии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Военный эксперт: Анкара ответила на неприятные слова и обидные жесты НАТО
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учений НАТО Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. К "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии дважды принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

Как заявил главный советник президента Турции Ялчын Топчу, Турция должна пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО, так как альянс ведет враждебную политику по отношению к Анкаре.

Демонстрация против НАТО в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Главный советник Эрдогана призвал пересмотреть членство Турции в НАТО
"Ататюрк является целью НАТО вот уже 68 лет. На учениях НАТО заявило об этих взглядах всему миру. Североатлантический альянс не обеспечивает нашу независимость, он ее уничтожает. НАТО хочет разделить нашу Родину, подрывает нашу экономику. Таким образом, выходом из ситуации является избавление Турции от этой навязанной ей организации", — заявил Перинчек, чьи слова приводятся в полученном РИА Новости заявлении партии "Родина".

По словам заместителя председателя партии, главы бюро международных отношений Сонера Полата, с каждым днем Турция все больше отдаляется от США и НАТО, отмечается в заявлении.

"Они называют PYD (сирийская курдская партия "Демократический союз", которая признана в Турции террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана (РПК)) своей "наземной силой". Потому что США и НАТО навязывают Турции разделение. Турция в рамках войны за независимость 1919-1923 годов отказалась от этого и взялась за оружие. Теперь очевидно, что США открыли новый фронт против Турции внутри НАТО. Но на этом фронте США и их последователи получат урок", — сказал Полат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Зачем НАТО сделало из Турции мишень — и к чему это приведет
Как считает генеральный секретарь партии "Родина" Утку Рейхан, принятый в 1952 году закон о вступлении Турции в НАТО должен быть пересмотрен парламентом в срочном порядке. "Турция должна заявить о своем выходе из Североатлантического договора. Иностранные силы должны уйти с используемых НАТО и США пятнадцати военных баз, в первую очередь с авиабазы "Инджирлик". Ради своей безопасности Турция, в первую очередь, должна создать крепкие отношения со своими соседями — Ираном, Ираком и Сирией, а также Россией, Китаем, Индией, странами Центральной Азии. Выход из НАТО является обязательным для нашей безопасности", — цитируются в сообщении слова Рейхана.

Как сообщается в заявлении партии, ее члены провели акции протеста в связи со скандальным инцидентом на учениях НАТО перед посольствами США и представительствами НАТО в Анкаре, Стамбуле и Измире. Протесты шли под следующими лозунгами: "Базой "Инджирлик" нужно овладеть, пусть США уйдут", "Выйдем из НАТО и уничтожим PПK", "Выйдем из НАТО, являющейся врагом Ататюрка".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена