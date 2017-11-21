В Турции лидер партии призвал к выходу страны из НАТО

АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. НАТО не является гарантом независимости Турции, а, напротив, подрывает ее, поэтому страна должна выйти из этой организации, заявил в понедельник председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек, комментируя скандал на учениях НАТО в Норвегии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учений НАТО Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. К "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии дважды принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

Как заявил главный советник президента Турции Ялчын Топчу, Турция должна пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО, так как альянс ведет враждебную политику по отношению к Анкаре.

"Ататюрк является целью НАТО вот уже 68 лет. На учениях НАТО заявило об этих взглядах всему миру. Североатлантический альянс не обеспечивает нашу независимость, он ее уничтожает. НАТО хочет разделить нашу Родину, подрывает нашу экономику. Таким образом, выходом из ситуации является избавление Турции от этой навязанной ей организации", — заявил Перинчек, чьи слова приводятся в полученном РИА Новости заявлении партии "Родина".

По словам заместителя председателя партии, главы бюро международных отношений Сонера Полата, с каждым днем Турция все больше отдаляется от США и НАТО, отмечается в заявлении.

"Они называют PYD (сирийская курдская партия "Демократический союз", которая признана в Турции террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана (РПК)) своей "наземной силой". Потому что США и НАТО навязывают Турции разделение. Турция в рамках войны за независимость 1919-1923 годов отказалась от этого и взялась за оружие. Теперь очевидно, что США открыли новый фронт против Турции внутри НАТО. Но на этом фронте США и их последователи получат урок", — сказал Полат.

Как считает генеральный секретарь партии "Родина" Утку Рейхан, принятый в 1952 году закон о вступлении Турции в НАТО должен быть пересмотрен парламентом в срочном порядке. "Турция должна заявить о своем выходе из Североатлантического договора. Иностранные силы должны уйти с используемых НАТО и США пятнадцати военных баз, в первую очередь с авиабазы "Инджирлик". Ради своей безопасности Турция, в первую очередь, должна создать крепкие отношения со своими соседями — Ираном, Ираком и Сирией, а также Россией, Китаем, Индией, странами Центральной Азии. Выход из НАТО является обязательным для нашей безопасности", — цитируются в сообщении слова Рейхана.

Как сообщается в заявлении партии, ее члены провели акции протеста в связи со скандальным инцидентом на учениях НАТО перед посольствами США и представительствами НАТО в Анкаре, Стамбуле и Измире. Протесты шли под следующими лозунгами: "Базой "Инджирлик" нужно овладеть, пусть США уйдут", "Выйдем из НАТО и уничтожим PПK", "Выйдем из НАТО, являющейся врагом Ататюрка".