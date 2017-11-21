В Турции лидер партии призвал к выходу страны из НАТО

АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. НАТО не является гарантом независимости Турции, а, напротив, подрывает ее, поэтому страна должна выйти из этой организации, заявил в понедельник председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек, комментируя скандал на учениях НАТО в Норвегии.
Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии дважды принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.
Как заявил главный советник президента Турции Ялчын Топчу, Турция должна пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО, так как альянс ведет враждебную политику по отношению к Анкаре.
По словам заместителя председателя партии, главы бюро международных отношений Сонера Полата, с каждым днем Турция все больше отдаляется от США и НАТО, отмечается в заявлении.
"Они называют PYD (сирийская курдская партия "Демократический союз", которая признана в Турции террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана (РПК)) своей "наземной силой". Потому что США и НАТО навязывают Турции разделение. Турция в рамках войны за независимость 1919-1923 годов отказалась от этого и взялась за оружие. Теперь очевидно, что США открыли новый фронт против Турции внутри НАТО. Но на этом фронте США и их последователи получат урок", — сказал Полат.
Как сообщается в заявлении партии, ее члены провели акции протеста в связи со скандальным инцидентом на учениях НАТО перед посольствами США и представительствами НАТО в Анкаре, Стамбуле и Измире. Протесты шли под следующими лозунгами: "Базой "Инджирлик" нужно овладеть, пусть США уйдут", "Выйдем из НАТО и уничтожим PПK", "Выйдем из НАТО, являющейся врагом Ататюрка".