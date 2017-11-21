Тиллерсон рассказал, какой эффект могут иметь санкции США против КНДР

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Эффект от новых санкций США против КНДР может быть ограниченным, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Практический эффект может быть ограниченным, но мы надеемся закрыть все лазейки в этом (в санкциях против КНДР – ред.)", — заявил Тиллерсон на брифинге в Белом доме.

При этом он отметил, что само по себе введение новых санкций будет иметь и символическое значение.

"С одной стороны, это очень символично, потому что показывает еще раз, какой это вышедший из-под контроля режим (КНДР – ред.), какой он жестокий и как ему плевать на ценность человеческой жизни", — сказал госсекретарь.

В понедельник Трамп на встрече с членами администрации объявил, что США вновь включат КНДР в список стран-спонсоров терроризма. По его словам, это повлечет за собой дальнейшие санкции и рестрикции в отношении Северной Кореи. По словам Трампа, этот шаг является дальнейшей поддержкой кампании по оказанию максимального давления на КНДР и по "дальнейшей изоляции убийственного режима". Ожидается, что минфин США объявит о новых санкциях по Северной Корее во вторник.