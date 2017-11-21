Польский фельетон: власть и оппозиция обвиняют друг друга в службе Кремлю

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Председатель Евросовета Дональд Туск, в прошлом премьер Польши, обвинил действующие власти страны в реализации "плана Кремля". Изменой национальным интересам политик посчитал охлаждение в отношениях между Варшавой и Киевом и проведение антидемократических реформ. В Польше Туску отвечают симметрично: подозревают его самого в тайной сделке с Россией. В случае возникновения разногласий польские элиты обличают друг друга в работе на Кремль, нимало не считаясь с тем, как это выглядит со стороны. Ведь Польша как при Туске, так и после него проводит наиболее антироссийскую политику во всей Восточной Европе.
Польша и Украина: после медового месяца
Ситуация изменилась после того, как в 2017 году власти Украины обострили отношения со своими восточноевропейскими соседями, введя спорный закон об образовании. Решением Киева возможности для обучения на языках национальных меньшинств были существенно сокращены. Реакция Польши оказалась менее жесткой, чем Венгрии и Румынии. Однако полностью обойти вниманием перемены в законодательстве Варшава не могла.
Масла в огонь подлило возобновление спора о Волынской резне — массовом убийстве поляков, совершенном националистами-бандеровцами в 1943-1944 годах. Стало известно, что Киев препятствует эксгумации трупов убитых, захороненных на украинской территории. Раздражение Варшавы растет и потому, что безоговорочного официального признания вины Киевом ей получить так и не удается.
"Обвинить Москву удобно, но вот основания?"
По мнению Искендерова, если выбирать между Туском и Качиньским, то первый занимает более антироссийскую позицию. "Глава Евросовета не только выступает против Москвы в том, что касается санкционной войны, или стремится торпедировать такие энергетические проекты, как Северный поток — 2, но и фактически солидаризуется с позицией Украины, чего уже не делает так безоговорочно Варшава. В польской политике нет пророссийского вектора, однако возможны отдельные точки соприкосновения. В том, что касается Туска, нет даже и этого", — говорит политолог.
Возможно, что именно в связи с этим инициатива во внутрипольской борьбе сейчас принадлежит Туску. При том, что весной еврочиновника восемь часов допрашивали в прокуратуре по обвинению в сговоре с Россией, сегодня атакует, наоборот, он. Среди прочих с поддержкой Туска выступили первый президент Польши Лех Валенса и пресса. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала расследование с обвинениями против заместителя министра обороны Польши Бартоша Ковнацкого в связях с Кремлем. Выбор цели для атаки знаковый, потому что весной начальник чиновника, глава Минобороны Антоний Мацеревич, атаковал Туска, публично обвиняя того в "тайных договоренностях с Владимиром Путиным".
Польша против Германии
В особенности это касается внешней политики, где под руководством консерваторов продолжается строительство региональных блоков, не вписывающихся в стратегию Евросоюза. В их числе — Вишеградская четверка, резко оппонирующая приему беженцев, и проект "Междуморье", активно поддержанный украинскими националистами. "Отчасти дело объясняется тем, что Польша выступает против укрепления политического и экономического влияния Германии, экономического локомотива ЕС. Поэтому на сегодняшний день страна дистанцируется от Брюсселя и предъявляет претензии всем ключевым игрокам — как на востоке, так и на западе", — подытоживает Искендеров.