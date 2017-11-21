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В мире

Польский фельетон: власть и оппозиция обвиняют друг друга в службе Кремлю

08:0021.11.2017
(обновлено: 08:15 21.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на заседании Совета Европы в БрюсселеПредседатель Европейского совета Дональд Туск на заседании Совета Европы в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Председатель Евросовета Дональд Туск, в прошлом премьер Польши, обвинил действующие власти страны в реализации "плана Кремля". Изменой национальным интересам политик посчитал охлаждение в отношениях между Варшавой и Киевом и проведение антидемократических реформ. В Польше Туску отвечают симметрично: подозревают его самого в тайной сделке с Россией. В случае возникновения разногласий польские элиты  обличают друг друга в работе на Кремль, нимало не считаясь с тем, как это выглядит со стороны. Ведь Польша как при Туске, так и после него проводит наиболее антироссийскую политику во всей Восточной Европе.

© РИА Новости / Олеся АлдушенкоПредвыборный плакат Ярослава Качиньского
© РИА Новости / Олеся Алдушенко
Предвыборный плакат Ярослава Качиньского

 

Польша и Украина: после медового месяца

Киноафиша в центре Киева. Архивное фото
© AFP 2017 / Yuriy Dyachyshyn
В Киеве заявили, что Украина и Польша попробуют решить вопрос с памятниками
Напряжение в отношениях между оппозицией, которую поддерживает Туск, и официальной Варшавой возрастает с конца 2015 года, когда к власти пришли ультраконсерваторы из партии "Право и справедливость" (ПиС). Ключевая фигура объединения, Ярослав Качиньский, взял курс на сближение с Соединенными Штатами в ущерб европейской интеграции. Под руководством ПиС Польша отказалась принимать беженцев с Ближнего Востока и заняла еще более непримиримую позицию по отношению к России, чем ранее. Поэтому долгое время Варшава могла считать себя свободной от возможных обвинений в связях с Москвой.

Ситуация изменилась после того, как в 2017 году власти Украины обострили отношения со своими восточноевропейскими соседями, введя спорный закон об образовании. Решением Киева возможности для обучения на языках национальных меньшинств были существенно сокращены. Реакция Польши оказалась менее жесткой, чем Венгрии и Румынии. Однако полностью обойти вниманием перемены в законодательстве Варшава не могла.

Масла в огонь подлило возобновление спора о Волынской резне — массовом убийстве поляков, совершенном националистами-бандеровцами в 1943-1944 годах. Стало известно, что Киев препятствует эксгумации трупов убитых, захороненных на украинской территории. Раздражение Варшавы растет и потому, что безоговорочного официального признания вины Киевом ей получить так и не удается.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастник митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве. 18 марта 2017 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участник митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве. 18 марта 2017 года

 

"Обвинить Москву удобно, но вот основания?"

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Standard: Польша и Украина зря старались помешать "Северному потоку-2"
В разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Института славяноведения Петр Искендеров усомнился, что, несмотря на обвинения, кто-либо из польских лидеров может считаться пророссийской фигурой. "Сегодня это очень удобно — упрекать оппонентов в связях с Москвой. Я бы назвал это использованием актуального тренда в политических целях. Однако в действительности за этим ничего не стоит, никаких фактов, — только борьба между поляками", — считает эксперт. 

По мнению Искендерова, если выбирать между Туском и Качиньским, то первый занимает более антироссийскую позицию. "Глава Евросовета не только выступает против Москвы в том, что касается санкционной войны, или стремится торпедировать такие энергетические проекты, как Северный поток — 2, но и фактически солидаризуется с позицией Украины, чего уже не делает так безоговорочно Варшава. В польской политике нет пророссийского вектора, однако возможны отдельные точки соприкосновения. В том, что касается Туска, нет даже и этого", — говорит политолог.

Возможно, что именно в связи с этим инициатива во внутрипольской борьбе сейчас принадлежит Туску. При том, что весной еврочиновника восемь часов допрашивали в прокуратуре по обвинению в сговоре с Россией, сегодня атакует, наоборот, он. Среди прочих с поддержкой Туска выступили первый президент Польши Лех Валенса и пресса. Немецкая газета  Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала расследование с обвинениями против заместителя министра обороны Польши Бартоша Ковнацкого в связях с Кремлем. Выбор цели для атаки знаковый, потому что весной начальник чиновника, глава Минобороны Антоний Мацеревич, атаковал Туска, публично обвиняя того в "тайных договоренностях с  Владимиром Путиным".

Польша против Германии

© РИА Новости / Филип КлимашевскийПерейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши

Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Туск не исключил возможность возвращения в польскую политику
Словесная перепалка, в центре которой оказалась Россия,  показывает, насколько далеко зашло охлаждение между Варшавой и европейскими структурами, которые по иронии судьбы представляет гражданин Польши. С 2015 года ЕС выступает с критикой внутренней политики страны, в особенности реформы судебных институтов, ставящей эту ветвь власти в зависимость от двух остальных. Партию "Право и справедливость" обвиняют в отступлении от демократических принципов и отказе от европейской солидарности.  В 2017 году Европарламент и Еврокомиссия запустили процедуру, потенциально позволяющую приостановить членство Польши в том самом Евросовете, который возглавляет Туск. Причина этого проста: все более ориентирующаяся на США, Польша при ПиС не принимает в расчет многие из европейских интересов.

В особенности это касается внешней политики, где под руководством консерваторов продолжается строительство региональных блоков, не вписывающихся в стратегию Евросоюза. В их числе — Вишеградская четверка, резко оппонирующая приему беженцев, и проект "Междуморье", активно поддержанный украинскими националистами. "Отчасти дело объясняется тем, что Польша выступает против укрепления политического и экономического влияния Германии, экономического локомотива ЕС. Поэтому на сегодняшний день страна дистанцируется от Брюсселя и предъявляет претензии всем ключевым игрокам — как на востоке, так и на западе", — подытоживает Искендеров.

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