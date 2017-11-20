США сотрудничают с Малайзией по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Власти США сотрудничают с правительством Малайзии по вопросам, связанным с убийством в этой стране брата лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, сообщил в понедельник госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы работаем с правительством Малайзии по этому поводу (делу об убийстве Ким Чен Нама — ред.)", — сказал он на брифинге в Белом доме.

Тиллерсон выразил опасения в связи с тем, что убийство было совершено в "общественном месте с применением очень опасного химического оружия". Также госсекретарь подчеркнул, что США известно о проведении в КНДР казней ряда приближенных к Ким Чен Ыну людей.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее это было подтверждено экспертизой. Ответственность за убийство США возложили на власти КНДР.