В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Тихого океана недалеко от относящихся к Франции островов Уоллис и Футуна, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 6.51 вторника по местному времени (21.51 понедельника мск). Эпицентр землетрясения располагался в 194 километрах к юго-востоку от города Мата-Уту, административного центра островов Уоллис и Футуна. Очаг залегал на глубине шести километров.

Данных о разрушениях, погибших или пострадавших пока не поступало.