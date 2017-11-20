В Зимбабве силовики рассказали о работе Мугабе над "окончательным решением"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Зимбабвийские службы обороны и безопасности заявили об "окончательном решении", к работе над которым приступил президент страны Роберт Мугабе.

"Службы обороны и безопасности Зимбабве воодушевлены новыми сдвигами, в том числе контактами между президентом и бывшим вице-президентом Эммерсоном Мнангагва, который должен скоро прибыть в страну. Гражданам сообщат о результатах переговоров между ними", — говорится в сообщении силовиков на сайте государственной телекомпании ZBC.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мнангагва был вынужден покинуть страну из-за угроз. Также сообщалось, что бежала супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе, а уволенный вице-президент вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.

"Тем временем, Мугабе приступил к работе в направлении окончательного решения и дорожной карты для страны", — добавили силовики.

Ранее члены центрального комитета партии на специальном заседании сняли Мугабе с руководящих постов партии и призвали его подать в отставку с поста президента страны до полудня понедельника. Мугабе в ходе обращения к нации не стал заявлять об отставке, а также сообщил, что будет председательствовать на съезде партии через несколько недель.

В минувшую среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.