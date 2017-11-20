В "Хезболлах" рассказали, когда покинут Ирак

КАИР, 20 ноя — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" может вывести всех своих членов из Ирака после окончательного поражения в нем террористов ИГ*, об этом в понедельник в своем телевизионном обращении заявил лидер движения Хасан Насрулла.

По словам главы организации, в Ираке присутствует большое количество членов движения. Все они, по его словам, занимают исключительно командирские должности, либо служат инструкторами.

"В свете развития ситуации в Ираке и в ожидании объявления окончательной победы над ИГ*, мы с нашими братьями изучим обстановку и если поймем, что наша задача выполнена и нет нужды в присутствии там, то конечно они (члены движения) вернутся для того, чтобы приступить к новым заданиям", — сказал Хасан Насрулла, речь которого транслировал телеканал "Аль-Маядин".

Командование совместных операций иракской армии в минувшую пятницу объявило о полном освобождении от боевиков ИГ* города Рава на западе иракской провинции Анбар, являвшегося последним оплотом террористов в стране.

Как ранее сообщалось, по оценкам коалиции по борьбе с ИГ* под руководством США, террористы потеряли уже 95% территории, которую они в прошлом контролировали в Сирии и Ираке.

*Запрещенная в России террористическая организация