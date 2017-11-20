В Коста-Рике задержали троих мексиканцев с 800 кг кокаина

МЕХИКО, 20 ноя — РИА Новости. Почти 800 килограммов кокаина изъяты властями Коста-Рики у трех граждан Мексики, сообщает в понедельник министерство общественной безопасности центральноамериканской страны.

"Благодаря усилению полицейского контроля в Гуанакасте министерство общественной безопасности конфисковало 785 килограммов кокаина у братьев-мексиканцев", — говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

По предварительным данным, мексиканцы везли незаконный груз на двух автомобилях.

С начала года в Коста-Рике уже конфисковано 23,7 тонны наркотиков.