Президент Эстонии призвала НАТО усилить свое присутствие в Прибалтике

ТАЛЛИН, 20 ноя — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что предстоящий саммит НАТО должен решить вопрос об усилении присутствия войск Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря, сообщила канцелярия главы государства.

Кальюлайд встретилась в понедельник с прибывшими в Эстонию послами Великобритании, Франции и Дании при НАТО. На встрече президент заявила, что на саммите НАТО в 2018 году "следует найти решения, как в случае необходимости организовать дислоцирование дополнительных сил в регионе Балтийского моря и усиления присутствия союзников на море и в воздухе".

Она добавила, что наравне с восточной границей НАТО следует уделить внимание и проблемам в сфере безопасности на юге Европы.

Кальюлайд отметила, что постоянное присутствие батальона союзников в Эстонии подает четкий сигнал о единстве НАТО и готовности защищать всю территорию альянса. "До сих пор деятельность батальона НАТО в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии была крайне успешной, и мы благодарны всем странам, которые предоставили для нее своих военнослужащих", – сказала Кальюлайд.

Послы Великобритании, Франции и Дании при НАТО Сара Макинтош, Элен Дюшен и Микаэль Зильмер Йонс в понедельник также посетили военный городок в Тапа, где дислоцирован батальон НАТО, парламент Эстонии, МИД и Международный центр оборонных исследований.

В соответствии с решением Варшавского саммита НАТО с апреля этого года в Тапа дислоцируется международный батальон Североатлантического альянса. Батальон НАТО возглавляет Великобритания. Он входит в состав Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии. В его составе 1,2 тысячи военнослужащих. Решение о размещении сил альянса было утверждено на саммите в Варшаве летом 2016 года якобы в связи с угрозой нападения со стороны России.

В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не будут нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.