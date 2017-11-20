Путин проинформировал эмира Катара о подготовке к саммиту в Сочи

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани о ходе подготовки к трехстороннему саммиту в Сочи руководителей России, Ирана и Турции, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани состоится 22 ноября в Сочи. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.

"Владимир Путин проинформировал Эмира Катара о ходе подготовки к трехстороннему саммиту в Сочи руководителей стран-гарантов астанинского процесса – России, Ирана и Турции", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в разговоре дана положительная оценка российско-катарскому сотрудничеству, подчеркнута взаимная заинтересованность в его дальнейшем углублении в самых различных областях.