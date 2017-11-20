Путин проинформировал эмира Катара о подготовке к саммиту в Сочи

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани о ходе подготовки к трехстороннему саммиту в Сочи руководителей России, Ирана и Турции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин проинформировал Эмира Катара о ходе подготовки к трехстороннему саммиту в Сочи руководителей стран-гарантов астанинского процесса – России, Ирана и Турции", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в разговоре дана положительная оценка российско-катарскому сотрудничеству, подчеркнута взаимная заинтересованность в его дальнейшем углублении в самых различных областях.