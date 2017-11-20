От угроз к действиям: в Зимбабве начнут процедуру импичмента президента

ХАРАРЕ, 20 ноя — РИА Новости. Члены парламента от правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF), после того как истек срок ультиматума президенту Зимбабве Роберту Мугабе, решили дать ход процедуре его импичмента.

В воскресенье Мугабе, лишенный руководящих постов в партии и помещенный под домашний арест военными, в ходе телеобращения к нации неожиданно заявил, что будет руководить съездом ZANU-PF через несколько недель, и ни слова не проронил о своей отставке.

Ультиматум

Руководящих постов в партии президент Зимбабве Роберт Мугабе, который был ее главой 30 лет, был лишен в ходе специального заседания центрального комитета ZANU-PF в воскресенье.

Также поста секретаря Женской лиги партии была лишена супруга президента Грейс Мугабе.

Однако этим дело не ограничилось, и ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня понедельника, либо против него будет инициирована процедура импичмента.

После этого в ряде СМИ даже появились сообщения со ссылкой на источники, что Мугабе согласился уйти в отставку.

Старый хитрец

Однако 93-летний Мугабе смог преподнести сюрприз. В ходе телеобращения к нации в воскресенье он, вопреки всем прогнозам и ожиданиями, ни слова не сказал об отставке.

При этом президент Зимбабве назвал действия военных, вмешавшихся в политическую ситуацию в стране, правильными и поблагодарил их за это. Также Мугабе, несмотря на решение ЦК ZANU-PF, заявил, что собирается председательствовать в ходе следующего съезда, который состоится через несколько недель.

В СМИ появились слухи о том, что Мугабе отклонился от заранее написанной речи. Также сообщалось, что студенты отказывались заниматься, пока глава государства не уйдет в отставку.

В итоге о намерении добиваться импичмента заявил лидер зимбабвийской ассоциации ветеранов Кристофер Мутсвангва.

Бывшие соратники идут до конца

В понедельник после истечения срока ультиматума, предъявленного президенту Мугабе, партия ZANU-PF назначила заседание с участием членов парламента от партии. Целью встречи было рассмотреть возможные шаги в связи с тем, что Мугабе не принял решение уйти с должности главы государства, а также проигнорировал решение ЦК партии об отстранении от руководящих постов.

После трехчасового совещания члены ZANU-PF все же решили дать старт процедуре импичмента. Как говорится в итоговом заявлении по результатам встречи, ожидается, что процедура импичмента будет инициирована уже на заседании парламента во вторник.

Также в заявлении указывается, что Мугабе был извещен об отстранении от руководящих постов в партии.