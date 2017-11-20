Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с Эмиром государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам ситуации на Ближнем Востоке, в регионе Персидского залива, а также по обстановке в Сирии с учетом нынешних успехов в борьбе с террористическими группировками и перспектив политического урегулирования в этой стране", — говорится в сообщении.