В Белоруссии показали кадры допроса обвиняемого в шпионаже украинца Шаройко

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Белорусские государственные телеканалы в вечернем выпуске новостей продемонстрировали кадры допроса обвиняемого в шпионаже украинского журналиста Павла Шаройко, а также кадры задержания фигурантов дела.

В частности, телеканал ОНТ в сюжете пояснил, что в его распоряжении есть "фрагмент записи допроса, где разведчик называет своего координатора – украинского дипломата, аккредитованного в Минске".

"В 2016 году еще при смене оперативного руководителя меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытием, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. С чем это было связано, мне до сих пор непонятно, предполагаю, что это делалось в преддверии приезда в Белоруссию на должность первого секретаря посольства Украины полковника Скворцова Игоря Васильевича. Скворцова я знаю еще со времен службы в МО Украины", — сказал задержанный. На допросе он держится спокойно.

Кроме того, продемонстрированы кадры задержания сотрудниками спецслужб фигурантов дела о шпионаже, в том числе белоруса, которого подозревают в получении сведений в пользу Украины. Также демонстрируются документы, которые называются "совершенно секретными".

В понедельник официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин заявил, что советник посольства Украины в Минске Скворцов объявлен персона нон грата в Белоруссии за "не совместимую с дипломатическим статусом деятельность". По его словам, задержанный в октябре за создание в Белоруссии агентурной сети журналист, гражданин Украины Шаройко, против которого возбуждено уголовное дело за шпионаж (наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет), подтвердил, что "координацию его разведдеятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Белоруссии".

КГБ Белоруссии также задержал гражданина республики за шпионаж в пользу Украины, возбуждено уголовное дело по статье "измена государству" (наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет).