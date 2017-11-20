Провокация в воздухе: стало известно, как США хотели развязать войну с СССР

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вашингтон планировал вовлечь Москву в вооруженный конфликт, инсценировав нападение советского самолета на американскую или союзническую военную базу, говорится в документе, опубликованном на сайте Национального архива США.

Предполагалось, что Пентагон скопирует или выкупит у одной из третьих стран самолет советского производства. Также рассматривалась возможность использования техники, угнанной пилотами-дезертирами. В список "предпочтительных" летательных аппаратов попали МиГ-17, МиГ-19 и Ил-14, для каждой модели указана примерная цена близкой к оригиналу реплики.

"Подобные самолеты можно использовать для введения пилотов противника в заблуждение, для внезапных атак на объекты противника, а также для провокаций, в ходе которых летательные аппараты советского производства нанесут удары по американским или союзническим базам, дав тем самым повод для вмешательства со стороны США", — говорится в рассекреченном файле.

Примечательно, что подобная провокация обсуждалась на самом высоком уровне. Так, на встрече Специальной расширенной группы в марте 1962 года, где поднимался этот вопрос, присутствовали автор плана Роберт Кеннеди, занимавший тогда пост генпрокурора, госсекретарь Дин Раск, директор ЦРУ Джон Маккоун, помощник президента по национальной безопасности Макджордж Банди и председатель Комитета начальников штабов ВС США Лайман Лемнитцер, сообщает Sputnik International.

В пятницу Национальный архив США обнародовал еще 11 тысяч документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Нынешняя публикация файлов стала пятой по счету. Ранее гриф секретности был снят с более чем 20 тысяч архивных бумаг.