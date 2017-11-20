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В ОП попросят Минобрнауки оценить слова российского школьника в бундестаге

21:4920.11.2017
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© AP Photo / Markus SchreiberЗдание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии. Архивное фотоЗдание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина намерена обратиться в Минобрнауки РФ с просьбой дать правовую оценку скандальному выступлению российского школьника в Бундестаге, посвященному "невинным" солдатам вермахта.

Купол над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Песня
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В своем выступлении, видео которого опубликовано на YouTube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Необходимо провести детальную проверку — кто нес ответственность за подготовку мальчика? Мы со своей стороны намерены обратиться и в Минобрнауки, и в общественный совет при этом ведомстве, чтобы были даны необходимые правовые оценки. Если есть хоть какое-то малейшее оправдание нацизма, то это возмутительный и отвратительный факт. Безусловно, в данной конкретной истории возникает большое количество вопросов в первую очередь именно к тем людям, которые помогали ему готовиться, выступить с речью. Куда смотрели педагоги и родители, которые допустили, что подросток усвоил информацию именно таким образом?" — заявила РИА Новости Сутормина.

Здание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Учительница вступилась за школьника из ЯНАО после слов о солдатах вермахта
По ее словам, во время таких ответственных выступлений и потенциально резонансных тем "опытные люди должны помочь разобраться в деталях и тезисах доклада, расставить верные акценты", чтобы "не смешивались воедино темы нормального гуманного отношения к людям и оправдание нацистских преступников".

"Есть четкая граница, которая давно уже проведена (еще со времен Нюрнбергского процесса), вопрос в том, чтобы в рамках образовательных мероприятий донести это до ребят. К сожалению, и так сейчас по Европе, в частности, прибалтийских государствах, идет волна оправдания тех, кто служил в армии СС. Идет страшная борьба с памятниками нашим героям в Польше. Мы не должны допустить подобного", — добавила общественница.

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
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Она пояснила, что победа советского народа над страшным врагом всего человечества — фашизмом неоспорима.

"Десятки миллионов наших граждан отдали свои жизни за мир. И наша молодежь должна знать, что это была армия захватчиков, что многие из них нещадно издевались над нашими предками. Поэтому говорить что-то об уходе за их кладбищами — со стороны страны, которая все это перенесла, — это, извините меня, все-таки абсурдно. Они пришли на нашу землю с мечом и огнем", — заявила Сутормина.

В свою очередь пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов ранее сообщал, что Минобрнауки запросило информацию в региональном министерстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в связи с выступлением российского школьника в Бундестаге.

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