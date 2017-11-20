Нападение на банк в Белоруссии с захватом заложников совершил россиянин

МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Нападение на банк в Могилеве с захватом заложников совершил гражданин России, сообщила в понедельник официальный представитель управления Следственного комитета Могилевской области Оксана Соленюк.

Нападавший — уроженец Магадана, в сентябре он получил вид на жительство в Белоруссии.

По данным телеканала "Беларусь 1", у задержанного изъяли более семи тысяч белорусских рублей (около 3,5 тысячи долларов), 150 долларов и жесткий диск. Предположительно, все это мужчина вынес из банка.

В понедельник в Могилеве сотрудники милиции обезвредили мужчину, который пытался ограбить отделение банка и взял его сотрудников в заложники. Одна из сотрудниц банка успела нажать тревожную кнопку. В ходе переговоров злоумышленник потребовал предоставить ему автомобиль. Операцию по задержанию было решено проводить за пределами города. В ходе задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Милиционеры применили табельное оружие. Мужчина был ранен в ногу и госпитализирован.