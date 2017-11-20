В ООН опасаются последствий закрытия палестинского представительства в США

ООН, 20 ноя — РИА Новости. В ООН опасаются последствий закрытия представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в США, заявил спецпредставитель всемирной организации по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

"Я обеспокоен последствиями последних событий, касающихся офиса ООП в Соединенных Штатах. Мы можем надеяться на продвижение мира только при продолжении конструктивного диалога, и я призываю все стороны оставаться участниками мирных усилий", — сказал Младенов на заседании Совета Безопасности в понедельник.

Госдепартамент в минувшую субботу объявил об отзыве разрешения на работу в США представительства ООП — структуры, представляющей палестинцев на международной арене и фактически выполняющей функции их посольства в Вашингтоне. Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил в воскресенье, что закрытие представительства ООП в США навредит ближневосточному мирному процессу и роли Вашингтона в нем.