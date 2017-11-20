ОБСЕ заявило об увеличении числа обстрелов на линии соприкосновения с ЛНР

ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. Наблюдатели миссии ОБСЕ отмечают увеличение количества обстрелов на линии соприкосновения между самопровозглашенной Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией, заявил на брифинге в Луганске первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"В целом за последние недели СММ ОБСЕ наблюдает увеличение нарушений режима тишины. В Луганской области за последние сутки было зафиксировано более 500 случаев нарушений режима прекращения огня", — сказал Хуг.

Он добавил, что на данный момент все "горячие точки" находятся вдоль линии соприкосновения.

"Это территория между Попасной и Первомайском и также это большая довольно территория в районе Стаханова. И также это другие территории, где стороны находятся близко друг к другу", — уточнил Хуг.