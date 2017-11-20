Посол Турции в России назвал Андрея Карлова исключительным дипломатом

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Посол Турции в России Хюссейн Дириоз заявил, что Андрей Карлов был исключительным дипломатом, память о его заслугах сохранится навсегда.

"Андрей Карлов был исключительным человеком и дипломатом, который в самый сложный период наших отношений успешно исполнил свою миссию и достойно представлял свою страну", — сказал Дириоз, представляя в Москве благотворительный Фонд Андрея Карлова.

Он подчеркнул, что потеря Карлова стала "большим горем". "Мы никогда не забудем тот вклад, который Андрей Карлов внёс в укрепление отношений между РФ и Турцией, и все его заслуги будут в нашей памяти всегда. Благотворительный фонд будет самым достойным продолжением его миссии", — заключил турецкий дипломат.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Благотворительный фонд имени Андрея Карлова создан для помощи больным детям и попавшим в тяжелую жизненную ситуацию молодым людям, заявила почетный президент фонда вдова дипломата Марина Карлова.

"Этот фонд создан не для того, чтобы сохранить память об Андрее, а чтобы такая трагедия никогда и нигде больше не повторилась, потому что ни один теракт никогда ничего не решит. Фонд будет помогать больным детям, а также молодым людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию", — сказала Карлова, добавив, что в рамках фонда предполагается также осуществлять культурные обмены.

В пятницу, 24 ноября Фонд имени Андрея Карлова будет представлен в российском посольстве в Анкаре.