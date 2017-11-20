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В мире

В Киеве из-за случаев вандализма установят видеокамеры возле памятников

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (344)
21:2220.11.2017
22070
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ Киеве залили цементом Вечный огоньВ Киеве залили цементом Вечный огонь
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Власти Киева намерены установить камеры видеонаблюдения в городе возле ряда памятников после случаев вандализма в отношении Вечного огня, сообщается в понедельник на сайте киевской администрации.

Работники Киевгаз очищают залитый цементом мемориал Вечный огонь. 20 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Коммунальщики восстановили мемориал "Вечный огонь" в Киеве

В понедельник стало известно, что ночью неизвестные второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве и установили на нем крест. Полиция изъяла крест, ведется розыск злоумышленников. Коммунальщики уже восстановили Вечный огонь.

"До конца текущего месяца столичная власть планирует установить камеры видеонаблюдения возле памятников Владимиру Великому, Николаю Щорсу и мемориала Вечной славы. Эти камеры будут подключены к общегородской системе видеонаблюдения. Планируется, что камеры будут защищать памятники от вандализма, о чем говорится в отдельном поручении первого заместителя председателя киевской администрации Геннадия Плиса", — говорится в сообщении.

Камеры должны быть установлены до 29 ноября.

Работники Киевгаз о время работ по очищению вновь залитого цементом мемориала Вечный огонь в парке Славы в Киеве. 20 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Олейник: Вечный огонь в Киеве вновь залит? Я знаю сделавшего это вандала

Седьмого ноября неизвестные уже заливали цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.

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© Ruptly
Рабочие ломами сбивали цемент с оскверненного "Вечного огня" в Киеве
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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neutrumis
Там знают что такое видеокамеры? Я в шоке. Это же как обезъяна поймёт что такое граната.
21:33
20.11.2017
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Малоросс
Итальянская журналисты установили личности трех снайперов на киевском Майдане: выходцы из Грузии, которые состояли в тайной службе безопасности бывшего грузинского Саакашвили получали приказы от американских инструкторов. Это Кварацхелия Залоги, Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе.
21:26
20.11.2017
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