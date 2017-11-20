В Киеве из-за случаев вандализма установят видеокамеры возле памятников

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Власти Киева намерены установить камеры видеонаблюдения в городе возле ряда памятников после случаев вандализма в отношении Вечного огня, сообщается в понедельник на сайте киевской администрации.

В понедельник стало известно, что ночью неизвестные второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве и установили на нем крест. Полиция изъяла крест, ведется розыск злоумышленников. Коммунальщики уже восстановили Вечный огонь.

"До конца текущего месяца столичная власть планирует установить камеры видеонаблюдения возле памятников Владимиру Великому, Николаю Щорсу и мемориала Вечной славы. Эти камеры будут подключены к общегородской системе видеонаблюдения. Планируется, что камеры будут защищать памятники от вандализма, о чем говорится в отдельном поручении первого заместителя председателя киевской администрации Геннадия Плиса", — говорится в сообщении.

Камеры должны быть установлены до 29 ноября.

Седьмого ноября неизвестные уже заливали цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.