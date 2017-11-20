Шесть человек расстреляны в мексиканском баре

МЕХИКО, 20 ноя – РИА Новости. Шесть человек были убиты в ночь на понедельник в одном из баров мексиканского города Тепик в штате Наярит, сообщает служба оповещения о чрезвычайных ситуациях штата в социальных сетях Denuncia Nayarit.

По ее данным, группа неизвестных вошла в бар и открыла огонь по находившимся там людям. Среди погибших – четверо мужчин и две женщины.

Данное преступление было совершено менее чем через сутки после волны насилия, прокатившейся по Тепику и унесшей жизни еще шести человек в разных частях города.