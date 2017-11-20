ВМС Аргентины могли уловить шум от пропавшей подлодки, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Аргентинский флот зафиксировал шум, исходящий, вероятно, от пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американского флота, знакомого с проведением поисковой операции.

По данным источника телеканала, в понедельник гидролокаторы двух кораблей перехватили шум, похожий на удары о корпус подводной лодки.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь в среду. Она следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней в автономном режиме.

В день исчезновения экипаж субмарины сообщал о возникшей аварии.

Несмотря на плохие погодные условия, ее поиск продолжается. В операции участвуют 13 морских и десять воздушных судов, ВМФ США направили в Аргентину автономные подводные аппараты.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.