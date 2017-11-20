Миссия ОБСЕ готова обеспечить мониторинг обмена пленными в Донбассе

ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ готова обеспечить мониторинг обмена пленными между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом, сообщил в понедельник на брифинге в Луганске первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"СММ ОБСЕ, конечно же, очень хочет производить мониторинг этого обмена. СММ ОБСЕ готова отправить зеркальные патрули для того, чтобы наблюдать за обменом", — сказал Хуг.

Он уточнил, что обсуждение непосредственно обмена пленными проходит в рамках гуманитарной подгруппы по Донбассу. На данный момент СММ ОБСЕ "не получила запрос на проведение таких мероприятий".

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; они в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.