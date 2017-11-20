Меркель заявила, что готова продолжать переговоры о формировании кабмина

БЕРЛИН, 20 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова к переговорам по вопросу о формировании нового правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября.

"После сегодняшних заявлений создается впечатление, что социал-демократы по-прежнему не готовы взять на себя ответственность, но этот вопрос социал-демократы должны решить сами для себя. Но я к переговорам, конечно, готова", — сказала Меркель в интервью телеканалу ZDF в понедельник, добавив, что "путь к формированию правительства оказался более сложным, чем мы ожидали".

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. СДПГ ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).