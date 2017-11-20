Трамп анонсировал новые санкции в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Внесение Северной Кореи в список государств-спонсоров терроризма повлечёт за собой дополнительные санкции, о которых минфин объявит во вторник, заявил президент США Дональд Трамп.

В понедельник Трамп на встрече с членами администрации объявил, что США вновь включат КНДР в список стран-спонсоров терроризма. "Это повлечет за собой дальнейшие санкции и рестрикции в отношении Северной Кореи", — сказал он. Трансляцию ведет телекомпания CNN.

По словам Трампа, этот шаг является дальнейшей поддержкой кампании по оказанию максимального давления на КНДР и по "дальнейшей изоляции убийственного режима". "Завтра минфин объявит дополнительные санкции по Северной Корее. Это будут санкции на самом высоком уровне", — добавил он.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.