ООН подключится к расследованию ситуации с работорговлей в Ливии

ООН, 20 ноя — РИА Новости. ООН подключится к расследованию ситуации с работорговлей в Ливии, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник.

"Я в ужасе от новостных сообщений и видеозаписей, демонстрирующих африканских мигрантов, которых продают в Ливии как рабов. Я испытываю отвращение к этим страшным действиям и призываю все компетентные власти незамедлительно расследовать эту деятельность и привлечь преступников к ответственности. Я попросил соответствующие стороны ООН активно заниматься этим вопросом", — заявил глава всемирной организации журналистам в понедельник.

Ранее телеканал CNN обнародовал видео с одного из подпольных аукционов, на котором молодых людей предлагали покупателям из стран северной Африки в качестве сельскохозяйственных работников за 400 долларов США.